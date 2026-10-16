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Heroi Idriz Rrecaj, për ish-bashkëveprimtarët vazhdon të jetë figura më konsensuale e krejt viteve të para e pas luftës.
Madje me nostalgji të madhe vazhdojnë t'ia mbajnë mend edhe një dëshirë fort të madhe që thonë se e pati, raporton Klan Kosova.
Pos kësaj, në mendje njërit i sillen ende fjalët e fundit që i shkëmbeu me të.
Në vendin ku u gjetën eshtrat e Rrecajt, në veri të Republikës, këta po lypin të qitet një shenjë.
Idriz Rrecaj i përkiste grupit të njohur si ai i intelektualëve i përbërë nga 23 persona të cilët dyshohet se u zhdukën në prillin e '99-tës.
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