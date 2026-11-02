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Muaji rozë përfundoi, por vetëdijesimi dhe lufta kundër kancerit të gjirit duhet të vazhdojnë gjatë gjithë vitit.
Kjo ishte kryefjala e tryezës së rrumbullakët “Përtej Tetorit Rozë”, ku morën pjesë kryeministri Albin Kurti, ministri i Shëndetësisë Arben Vitia dhe akterë të tjerë të fushës së shëndetësisë.
Kurti bëri thirrje për një kulturë të kujdesit të vazhdueshëm, ndërsa Vitia njoftoi se 53.4 për qind e grave të diagnostikuara vitin e kaluar ishin në stadet e hershme të sëmundjes. Ai tha se këtë vit pret rezultate edhe më të mira, duke përmendur edhe zbatimin e planit të skriningut të gjirit.
Punimet e kësaj tryeze u zhvilluan me dyer të mbyllura për mediat, lidhur me rekomandimet tutje dhe sfidat gjatë rrugëtimit.
Klan Kosova javë më parë raportoi për nevojën e krijimit të Qendrës së Gjirit, ku trajtimi i kësaj sëmundjeje të rregullohet edhe me ligj dhe të funksionalizohet një ekip multidisiplinar. Kjo është një praktikë evropiane, zbatimin e së cilës në Kosovë po synon ta realizojë Kolegji i Kirurgëve të Kosovës.
Se aktualisht në Kosovë mungon një komunikim i tillë multidisiplinar, e pranuan edhe vetë klinicistët që merren me trajtimin e kancerit të gjirit, të cilët morën pjesë në këtë organizim gjatë muajit tetor.
Për detaje shtesë, kronika e gazetares Arbreshë Uka.