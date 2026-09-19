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Miliona në Kubë mbetën pa energji të premten, ndërsa vendi u zhyt në një tjetër ndërprerje të madhe.
I gjithë rrjeti elektrik i vendit pësoi "shkëputje totale" që shkaktoi një ndërprerje në të gjithë vendin, tha ministria e energjisë e Kubës, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Energjia u rikthye në disa zona prioritare deri në mbrëmjen e vonë, duke përfshirë ato pranë spitaleve dhe stacioneve të pompimit të ujit në kryeqytetin Havana, tha operatori i rrjetit UNE.
Është të paktën ndërprerja e gjashtë e pjesshme ose totale që godet Kubën këtë vit, ku infrastruktura e vjetëruar e energjisë elektrike dhe mungesat kronike të karburantit janë vënë nën presion të mëtejshëm nga një bllokadë amerikane mbi dërgesat e naftës në kombin e drejtuar nga komunistët.
UNE tha se ndërprerja filloi pak para orës 14:00 sipas orës lokale të premten (18:00 GMT) për shkak të një defekti në transmetim së bashku me kushtet e këqija të motit në Kubën qendrore.
Protokollet për të filluar "rivendosjen graduale" të energjisë u aktivizuan, tha drejtori i shpërndarjes së ngarkesës kombëtare të operatorit, Felix Estrada, me procesin që vazhdon të shtunën.
Kuba mbështetet shumë në importet e karburantit, që do të thotë se sanksionet e ashpra të SHBA-së dhe bllokada e naftës që nga fillimi i vitit kanë përkeqësuar mungesat ekzistuese.
Ushqimet dhe ilaçet janë bërë gjithashtu më të pakta, me spitalet që përpiqen të funksionojnë normalisht dhe shkollat dhe zyrat qeveritare që duhet të mbyllen.