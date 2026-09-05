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Banorët e Levanit në Fier, teksa presin komisionin për vlerësimin e dëmeve, tregojnë të dëshpëruar tmerrin që përjetuan një ditë më parë nga flakët e fuqishme.
Zjarri u afrua pranë banesave dhe bizneseve, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe panik mes familjeve, raporton Top Channel.
Një i moshuar, teksa qëndron pranë një magazine ku ai prodhonte koshere për bletët, i bën thirrje autoriteteve që të kryhet sa më parë vlerësimi për dëmet e shkaktuara.
“Këta thonë kur ka nevojë populli, jemi në gatishmëri… Ejani dhe shikoni gjendjen, bëni proces verbal. Po ullinjtë? U dogjën prapë ullinjtë, ku të vete unë?”, shprehet ai, teksa i komunikohet se verifikimet nga grupi do të kryhen ditën e martë.