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Një grup qytetarësh kanë zhvilluar sot një aksion te ndërtesa e Ministrisë së Drejtësisë.
Ata me sprej në muret e objektit i lanë një porosi ministres së Drejtësisë, Donika Gërvalla: "Ku je shpiune?".
Ky zhvillim vjen një ditë pas aktgjykimit të Hagës për ish-krerët e UÇK-së, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin, të cilët u dënuan me 81 vjet burgim.
Deri më tani, ministrja Gërvalla nuk ka reaguar lidhur me këtë aktgjykim në Speciale.
Klankosova.tv ka dërguar pyetje në Ministrinë e Drejtësisë për të marrë një qëndrim lidhur me dënimin e Hagës.