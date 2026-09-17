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1 mijë e 574 persona rezultojnë ende të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë.
Në mesin e tyre është edhe 18-muajshi Muhamet Ukshinaj, i vrarë bashkë me prindërit dhe mbi 80 civilë të tjerë më 7 prill 1999, në masakrën e Lubeniqit. Mbetjet e tyre mortore nuk janë gjetur ende.
Prej 27 vitesh për familjarët e saj pret edhe Ferdonije Qerkezi. Eshtrat e dy djemve të saj, Artanit dhe Edmondit, u gjetën në vitin 2005, ndërsa bashkëshorti Halimi dhe dy djemtë, Armendi e Ardiani, rezultojnë ende të zhdukur.
Një tjetër prind që vdiq duke pritur ishte Bajram Qerkini. Ai ndërroi jetë më 24 shkurt 2025, pasi kishte pritur 26 vjet për djalin e tij, Reshatin, i cili u zhduk më 30 gusht 1999 në Mitrovicë.
Që nga përfundimi i luftës, 5 mijë e 963 persona janë konsideruar të zhdukur. Ndërsa, 2 mijë e 18 persona të vdekur janë gjetur dhe varrosur nga familjarët.
Në varrezat masive në Serbi janë gjetur trupat e 954 civilëve shqiptarë të vrarë në Kosovë. Varrezat e fundit masive u gjetën në fund të korrikut 2026, në Kalludër të Vogël, në afërsi të Zubin Potokut, ku deri tani janë gjetur mbetjet e 23 personave.
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