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Rasti i Arlinda Zekajt do të trajtohet sonte në emisionin 'Rubikon' në Klan Kosova.
Kush duhet të japë përgjegjësi për dhunën gjinore?
Kur një grua kërkon mbrojtje, paralajmëron se mund të vritet dhe prapë nuk shpëton, kush jep llogari?
A është ky fillimi i llogaridhënies dhe deri ku duhet të shkojë përgjegjësia?
Ku dështoi zinxhiri institucional në mbrojtjen e Arlindës?
Kush i dëgjon gratë kur raportojnë dhunën dhe kush ua garanton sigurinë?
Si po rriten djemtë dhe çfarë po u mësojmë për raportin me gratë?
Në panel janë Blerta Ahmeti, Vebi Mujku, Arjeta Gashi, Meliza Haradinaj, Bedrie Rexhepi dhe Arbër Vllahiu.
Klan Kosova, 20:45.