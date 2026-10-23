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Analisti nga Shqipëria, Endrit Tafani, ka komentuar rikthimin në Kuvend të Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, duke vlerësuar se kjo nismë mund ta dëmtojë politikisht Partinë Demokratike të Kosovës .
Në emisionin “Ora 7”, Tafani tha se është e paqartë pse ligji u procedua dhe u miratua me kaq ngulm e shpejtësi, përmes një procedure të përshpejtuar, nëse nuk ishte menduar mirë paraprakisht.
“...Po, nga ana politike patjetër. Atëherë nuk kuptohet pse ky ligj u çua në Kuvend dhe u miratua me aq këmbëngulje, me aq shpejtësi dhe me procedurë të përshpejtuar, ndërkohë që nuk ishte menduar mirë”, tha Tafani në Klan Kosova.