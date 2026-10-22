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Ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj ka reaguar pas kthimit në Kuvend të Ligjit për Specialen.
Deputeti i kësaj partie, e ka quajtur si turp një veprim të tillë.
“Kthimi i Ligjit për Dhomat e Specializuara në Kuvend është një turp i madh dhe goditje e rëndë për Kosovën. Të gjithë ata që janë bërë pjesë e kësaj loje, turpi i mbuloftë për jetë.”, ka shkruar Haradindaj.
Ndryshe, presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula e ka kthyer sot në Kuvend Ligjin për Specialen, pas kërkesës së PDK-së. /Klankosova.tv