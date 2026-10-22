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Ish-ministrja e Punëve të Jashtme, Meliza Haradinaj, ka reaguar lidhur me mundësinë e kthimit në Kuvend të Ligjit për Dhomat e Specializuara nga presidentja.
Përmes një reagimi në Facebook, Haradinaj ka theksuar se, nëse ligji kthehet në Kuvend, ai duhet të ashpërsohet juridikisht dhe jo të zbutet.
“Nëse Ligji për Dhomat e Specializuara kthehet në Kuvend nga Presidentja, ai duhet të ashpërsohet juridikisht, e jo të zbutet! Zbrapsja do t'i faturohet si dështim kësaj klase politike, poaq sa ishte dështim votimi i GjS në vitin 2015”, thuhet në reagimin e saj./Klankosova.tv