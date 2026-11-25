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Interi ka marrë një fitore të rëndësishme në Ligën e Kampionëve, duke mposhtur Stuttgartin me rezultat 2-0 në “San Siro”, në kuadër të xhiros së pestë.
Skuadra e Cristian Chivut e zhbllokoi ndeshjen në minutën e 57-të, kur Petar Suçiç u tregua i saktë nga pika e bardhë e penalltisë.
Fitoren e zikaltërve e vulosi kapiteni Lautaro Martinez, i cili në minutën e 74-të realizoi golin e dytë, pas rikthimit të tij nga lëndimi.
Me këtë triumf, Interi regjistron fitoren e tretë në pesë ndeshje dhe shkon në kuotën e nëntë pikëve, duke u afruar me zonën e tetë vendeve të para që sigurojnë kualifikimin direkt në 1/8 e finales. Stuttgart mbetet me shtatë pikë.
Interi vazhdon kështu të forcojë pozitat në garën evropiane, ndërsa rikthimi me gol i Lautaro Martinezit është një lajm i mirë për trajnerin Cristian Chivu.