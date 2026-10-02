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Pas përfundimit të sezonit veror, në pikat kufitare mes Shqipërisë dhe Kosovës kanë rifilluar kontrollet e dokumenteve. Këtë e ka bërë të ditur korrespondenti i Klan Kosovës, Nuhi Salihu, në emisionin "Ora 7".
Sipas tij, kontrollet kanë nisur nga dita e djeshme, pas mbarimit të periudhës së kalimit të lehtësuar. Gjatë verës, në bazë të marrëveshjes mes dy vendeve, qytetarët e Shqipërisë dhe të Kosovës e kanë kaluar kufirin me procedura të lehtësuara.
Megjithatë, regjimi i lehtësuar do të vazhdojë të zbatohet gjatë fundjavave dhe festave zyrtare edhe pas përfundimit të sezonit veror.
"Po, nga dita e djeshme kanë nisur sërish kontrollet e dokumenteve në pikat kufitare mes Shqipërisë dhe Kosovës, pas përfundimit të periudhës së kalimit të lehtësuar gjatë sezonit veror.Sipas marrëveshjes mes dy vendeve gjatë periudhës së sezonit veror, qytetarët e Shqipërisë dhe Kosovës kanë kaluar kufirin sipas procedurave të lehtësuara dhe i janë nënshtruar kontrolleve të dokumenteve. Megjithatë, regjimi i lehtësuar do të vijojë gjatë fundjavave dhe festave zyrtare pas përfundimit të sezonit veror", tha ai.