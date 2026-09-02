Lajmet e fundit
Policia e Shtetit në Shqipëri ka njoftuar se Njësia kufitare dhe ajo detare kanë ndërhyrë në Ksamil për shpëtimin e disa turistëve, pasi mjeti me të cilin ata lundronin u përfshi nga flakët.
Sipas njoftimit, katër gjermanët janë evakuuar dhe gjendja e tyre shëndetësore është e mirë, transmeton Klankosova.tv
“Falë ndërhyrjes së shpejtë të punonjësve të Policisë, u lokalizua mjeti lundrues dhe 4 shtetasit gjermanë që ndodheshin në bordin e tij u evakuuan dhe u transportuan me mjetin e Policisë, drejt bregut. 4 shtetasit janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe nuk kanë pësuar dëmtime fizike.
Ata falënderuan punonjësit e Policisë që ndërhynë në kohë për t’i ndihmuar.
Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e shkakut të rënies së zjarrit dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit.”