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Organizatori i sulmit terrorist në Banjskë të Zveçanit, Milan Radojiciq, i cili ka edhe fletëarrest ndërkombëtar, u pa në një tubim elektoral të ish presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq.
Millan Radojçiq, ish-nënkryetar i Listës Serbe, me shumë truproja, erdhi për t'i dhënë mbështetje Aleksandar Vuçiqit, që po garon për t'u bërë kryeministër në Serbi.
Me kryeterroristin i cili kërkohet edhe me urdhërarrest të Interpolit, dhe Bashkimi Evropian, NATO e Amerika i kërkojnë Beogradit, që ta vë para drejtësisë është dhe djali i ish-presidentit të këtij shteti, tash synues i postit të kryeqeveritarit.
Ndërkohë vetë kryetari i Listës Serbe, deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës, Zlatan Elek, të premten pasdarke mori pjesë në një debat që flet për premtimet e partive në fushën e shëndetësisë për zgjedhjet në Serbi.
Elek, që thotë se nuk është më deputet në parlamentin kosovar, atje foli në emër të partisë së Vuçiqit, e si drejtor i spitalit në Mitrovicë, që funksionon nën sistemin serb.
Në mesin e folësve në tubimet e partisë pushtetare serbe u pa para një jave edhe shtetasi francez, Arno Gujo, një përkrahës i flaktë i politikave nacionaliste serbe, që mban poste në instutucionet e atjeshme.