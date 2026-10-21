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Dy paraardhësit që deshti me qejf t’ua lë pozitën nuk iu kthyen.
Megjithatë, me vendim të prerë, Bedri Hamza, vendosi ta la kryetarllëkun e Partisë Demokratike të Kosovës për një pasardhës tjetër të ri.
Përkohësisht atë e la te Vlora Çitaku si ushtruese e detyrës së shefes së partisë.
Shpresa që ish-liderët e partisë, Hashim Thaçi e Kadri Veseli, të rivijnë në Kosovë thotë se e mbajti deri në minutat e fundit.
Pikërisht dita kur u dënua katërshja e UÇK-së, Hamza tha se qe më e zorshmja për të.
Kryetarin 11 mujor, i cili garoi tri herë për kryeministër, e falënderuan anëtarët e partisë duke e lavdëruar Bedri Hamzën për siç thanë përballimin e sfidave të mëdha në parti e korrjen e sukseseve të mëdha.
Detajet mund t'i gjeni në kronikën e përgatitur nga Klan Kosova.