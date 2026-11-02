Lajmet e fundit
Kryesia e Kuvendit të Kosovës do të mblidhet të hënën, në orën 11:00, për të diskutuar dhe përcaktuar rendin e ditës për seancën e ardhshme plenare.
Në mesin e pikave të propozuara për shqyrtim janë tri projektligje: Projektligji për Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, Projektligji për Regjistrimin e Bujqësisë dhe Projektligji për Inspektoratin Qendror të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore, Veterinës dhe Pylltarisë, të cilat pritet të kalojnë në shqyrtim të parë.
Po ashtu, deputetët pritet të shqyrtojnë Raportin e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e Buxhetit të Kosovës për vitin 2025.
Në rendin e ditës janë përfshirë edhe propozimet e grupeve parlamentare të LVV-së, PDK-së dhe Listës Serbe për zëvendësimin apo emërimin e deputetëve në komisionet parlamentare.
Kryesia do të shqyrtojë gjithashtu edhe propozimet dhe kërkesat e tjera të paraqitura.