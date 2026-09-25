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Kuvendi Komunal i Prishtinës ka ndarë 50 mijë euro subvencion për KB Sigal Prishtinën, klub i cili gjendet në gjendje të rëndë financiare si pasojë e borxheve të akumuluara ndër vite.
Për shkak të gjendjes aktuale financiare, Prishtina nuk ka arritur të zhvillojë ndeshjen e parë në ligën vendore këtë sezon.
Propozimi për t’i dalë në ndihmë erdhi nga Granit Geci, asamblist i PDK-së në Kuvendin Komunal të Prishtinës.
“Kemi gjetur një dakordim që t’i mbështesim me një shumë prej 50 mijë eurove, shumë e cila do të mund të bënte shlyerjen e një pjese të borxheve ndaj ATK-së, FBK-së dhe Basketball Arbitral Tribunal, i cili mundëson që Sigal Prishtina të zhvillojë lojë në gara ndërkombëtare, që fatkeqësisht kohëve të fundit nuk ka pasur mundësi t’i zhvillojë këto si pasojë e këtyre obligimeve”, tha asamblisti Geci.,
Kjo, sipas tij, është një pako shpëtimi që t’i ndihmohet sadopak klubit të Kryeqytetit, duke bërë thirrje që kjo pikë e rendit të ditës së votohet.
Asamblistja e LVV-së, Nora Kelmendi, tha se nuk është kundër që t’i dilet në ndihmë financiare klubit, por kërkoi të dihet nëse ka bazë ligjore.
Kolegu i tij nga PDK, Granit Geci, tha se mjetet ndahen nga kategoria e subvencioneve, sepse, sipas tij, është e pamundur që të ndahen përmes kategorive tjera.
Gëzim Sveçla nga LVV, tha se nuk e konteston ndihmën për klubin, por shtoi se këto mjete të propozuara nuk mjaftojnë.
Ai tha se nëse Sigal Prishtina nuk arrin ta zhvillojë edhe ndeshjen e dytë sezonale, do të përjashtohet nga liga.
Prandaj, theksoi Sveçla, propozimi i sotëm duhet të jetë në rregull ligjërisht.
Pas debatit, asamblistët e Prishtinës votuan pro ndarjes së ndihmës financiare për Sigal Prishtinën me 35 vota për, 1 kundër dhe asnjë abstenim. /Klankosova.tv