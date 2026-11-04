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Kryeprokurori i Shtetit, Zejnulla Gashi, ka nxjerrë vendim për caktimin e prokurorëve të Zyrës së tij si mbikëqyrës të Prokurorisë së Apelit, Prokurorisë Speciale dhe prokurorive themelore.
Sipas njoftimit të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, ky vendim ka si qëllim ngritjen e efikasitetit, zbatimit unik të praktikave dhe ligjshmërisë.
Prokurorët e caktuar, thuhet në vendim, do të jenë kompetentë për mbikëqyrjen e menaxhimit dhe efikasitetit të prokurorive përkatëse, si dhe për mbështetjen, këshillimin dhe monitorimin e prokurorive në zbatimin e udhëzimeve dhe vendimeve të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit.
Gjithashtu, do të mbikëqyrin trajtimin e lëndëve të vjetra dhe atyre me prioritet, gjithmonë duke respektuar pavarësinë funksionale të prokurorëve.
Në njoftim thuhet se do të mbikëqyrin edhe identifikimin e sfidave dhe problematikave institucionale dhe adresimin e tyre, si dhe mbikëqyrjen e zbatimit të shqyrtimit të detyrueshëm të lëndëve, si dhe pjesëmarrjen në kolegjiumet e prokurorive ku janë të caktuar si mbikëqyrës.
“Ky vendim ka për qëllim forcimin e llogaridhënies dhe transparencës institucionale, si dhe fuqizimin e koordinimit dhe komunikimit të brendshëm në funksion të përmbushjes së prioriteteve dhe objektivave të Prokurorit të Shtetit.”, thuhet në njoftim. /Klankosova.tv