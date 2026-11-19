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Policia e Kosovës ka arrestuar tre persona të dyshuar për së paku tetë raste të vjedhjeve të rënda në banesa në Fushë-Kosovë.
Sipas Policisë, operacioni është zhvilluar më 18 nëntor, pas një hetimi dymujor.
Të arrestuarit janë A.B., F.H. dhe M.K., të cilët dyshohet se gjatë muajve tetor dhe nëntor kanë kryer vjedhje, duke shkaktuar dëme materiale mbi 60 mijë euro.
"Gjatë muajve tetor dhe nëntor 2026, personat e arrestuar dyshohet të kenë kryer vjedhje të rënda në banesa në Fushë Kosovë. Bazuar në vlerësimet fillestare, dëmi i përgjithshëm material tejkalon vlerën prej 60,000 eurosh, duke përfshirë para të gatshme, stoli ari, sende me vlerë, si dhe armën zyrtare të një zyrtari policor", ka njoftuar Policia.
Ndërkaq, me urdhër të organeve të drejtësisë, policia ka kontrolluar katër lokacione, ku ka gjetur dhe sekuestruar stoli ari, para të gatshme, një pistoletë, një veturë e dyshuar për përdorim në vepra penale, dy telefona, një sasi e konsiderueshme e substancës së dyshuar si marihuanë, etj.
Ndërkaq, Policia bëri me dije se hetimet e mëtejme çuan policinë te një argjendari në lagjen Dardania në Prishtinë, ku dyshohet se janë shitur stolitë e vjedhura, me ç'rast pronari i saj është shoqëruar në stacion policor.
"Gjithashtu, në qytetin e Prizrenit është lokalizuar dhe sekuestruar një sasi tjetër ari", u theksua në njoftim.
Ndaj të dyshuarve janë iniciuar raste për vjedhje të rëndë, posedim të paautorizuar të armëve dhe narkotikëve.
Me vendim të Prokurorit, të tre janë dërguar në mbajtje për 48 orë./Klankosova.tv