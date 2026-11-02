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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka përsëritur edhe sot ftesën për dialog drejtuar studentëve dhe protestuesve, të cilët prej 20 ditësh po kërkojnë dorëheqjen e tij.
Si çdo mëngjes, edhe sot para godinës së Kryeministrisë është vendosur tryeza gjashtëkëndore prej guri, mbi të cilën janë vendosur ftesat me mbishkrimin “Dialog”.
Megjithatë, studentët kanë refuzuar vazhdimisht ofertën e kryeministrit për dialog, duke këmbëngulur në kërkesën e tyre për dorëheqjen e Ramës./Klankosova.tv