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Kryeministri i Kanadasë, Mark Carney, ka mirëpritur idenë e një afrimi të ri mes Kanadasë dhe Bashkimit Evropian, pasi presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, propozoi që Kanadaja të bëhet vendi i parë me statusin e “anëtarit të asociuar” të BE-së.
Megjithatë, Carney bëri të qartë se Otava nuk synon anëtarësimin e plotë në Bashkimin Evropian dhe se çdo bashkëpunim i ri duhet të respektojë sovranitetin e Kanadasë, raporton Euronews, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë një fjalimi në Parlamentin Evropian, Carney e përshëndeti propozimin e von der Leyen, duke theksuar lidhjet e forta historike dhe politike mes Kanadasë dhe Evropës.
“Kanadaja nuk është në pozitë dhe nuk synon të bëhet anëtare e plotë e Bashkimit Evropian. Prandaj, bëhet fjalë për një kornizë tjetër, të përshtatshme për një vend që ndan lidhje të thella me Evropën”, deklaroi ai.
I pyetur pas fjalimit nëse ishte dakord me termin “anëtar i asociuar”, Carney tha se përcaktimi i saktë i statusit i takon palës evropiane. Sipas tij, më e rëndësishme është përmbajtja dhe niveli i bashkëpunimit që do të ndërtohet.
Carney vendosi gjithashtu një kufi të qartë sa i përket sovranitetit të vendit.
“Ne kërkojmë partneritete që janë plotësuese dhe që e forcojnë sovranitetin tonë”, tha kryeministri kanadez.