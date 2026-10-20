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Kryeministri francez Sebastien Lecornu tha se vendosja e orës policore në zona të caktuara anembanë Francës ka kontribuar në një natë të qetë, pas një fundjave të karakterizuar nga trazira dhe plaçkitje në të gjithë vendin.
Orët policore u vendosën në pjesë të Parisit qendror, përfshirë sheshin "Place de la République" – ku gjatë fundjavës ishin mbledhur protestues – si dhe në zonën tregtare "Les Halles".
Masa të tjera, që kufizojnë lëvizjen e të rinjve dhe tubimet, u zbatuan në qytete si Marseja, Bordoja, Nica dhe Lioni në jug, si dhe në Lilë e qytete të tjera në veri.
Lecornu falënderoi policët dhe xhandarët për zbatimin e këtyre masave, duke shtuar se vendimi për orë të tjera policore të martën në mbrëmje do të merret në varësi të nevojave në terren, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Në një postim në platformën X, ai theksoi se vendimet do të merren "në terren" nga autoritetet rajonale dhe kryetarët e bashkive në Francë.
Më herët, ministri i Brendshëm Laurent Nuñez pranoi se policia kishte "humbur kontrollin" në disa qytete.
Ai ishte kritikuar ashpër nga politikanët e opozitës lidhur me gatishmërinë përballë trazirave, gjë që e çoi atë të ofronte dorëheqjen të hënën, e cila u refuzua nga presidenti Emmanuel Macron.
Sipas zyrtarëve, më shumë se 2,500 persona janë arrestuar që nga shpërthimi i trazirave. Siç raporton agjencia e lajmeve AFP, një protestuesi iu shkëput dora nga një granatë policore që përdoret për kontrollin e turmave. Rreth 1,000 oficerë policie mbetën të plagosur.
Protestat nisën muajin e kaluar, kur studentët kërkuan kushte më të mira shkollore, por ato u përshkallëzuan duke përfshirë një gamë më të gjerë shqetësimesh; në demonstrata u bashkuan gjithashtu sindikata dhe grupe të ndryshme protestuesish, duke rritur numrin e pjesëmarrësve.