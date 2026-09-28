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KRU “Prishtina” ka zgjeruar dhe modernizuar flotën e autoparkut me 20 mjete të reja, në kuadër të investimeve për rritjen e kapaciteteve operative dhe përmirësimin e shërbimeve për konsumatorët.
Investimi, me vlerë mbi 1 milion euro, përfshin gjithsej 20 mjete, të cilat do të përdoren nga ekipet e kompanisë për punë dhe intervenime në terren, transmeton Klankosova.tv.
Flota e re përbëhet nga: 10 vetura, 7 kamioneta, 2 ekskavatorë dhe 1 autobot.
Sipas KRU “Prishtina”, pajisja me mjete të reja synon të rrisë efikasitetin e ekipeve në terren, të përmirësojë reagimin ndaj intervenimeve dhe kërkesave të konsumatorëve, si dhe të forcojë kapacitetet operative të kompanisë.
Kompania e ka cilësuar këtë investim si një hap në procesin e modernizimit të flotës dhe në përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve që ofrohen për konsumatorët.
“Investojmë në kapacitete më të mira për shërbime më cilësore”, thuhet në njoftim.