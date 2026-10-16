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Kompania Rajonale e Ujësjellësit (KRU) “Prishtina” ka njoftuar se sot ekipet e mirëmbajtjes do të intervenojnë në disa zona të Prishtinës dhe në fshatin Vranidoll.
Sipas njoftimit të kompanisë në Facebook, ekipet do të jenë në terren në këto lokacione:
Rruga “Arif Gashi”
Rruga “Papa Gjon Pali”
Rruga “Vëllezërit Gërvalla”
Rruga “Ymer Paqarizi”
Rruga “Hyzri Talla”
Rruga “Rrahman Bahtiri”
Rruga “Vjosa”
Rruga “Rexhep Krasniqi”
Rruga “Eçrem Çabej”
Fshati Vranidoll.
Kompania ka bërë të ditur se intervenimet do të realizohen nga ekipet e mirëmbajtjes në zonat e përmendura./Klankosova.tv