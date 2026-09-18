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Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar se po vazhdojnë kontrollet në terren për identifikimin dhe ndërprerjen e lidhjeve ilegale të ujit.
Sipas KRU “Prishtina”, gjatë kontrolleve po adresohen edhe rastet e keqpërdorimit të rrjetit të ujësjellësit nga konsumatorët.
Kompania ka apeluar te qytetarët që të respektojnë rregullat, duke theksuar se furnizimi i rregullt me ujë është përgjegjësi e përbashkët.
“Lidhjet ilegale dhe keqpërdorimi i ujit dëmtojnë gjithë komunitetin”, thuhet në njoftimin e KRU “Prishtina”./Klankosova.tv