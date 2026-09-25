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Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka bërë thirrje për konsumatorët që t’i paguajnë me kohë faturat e ujit, duke theksuar se borxhi i akumuluar ka arritur në 47 milionë euro.
Përmes një njoftimi, kompania ka vlerësuar se niveli i borxhit po ndikon në funksionimin e shërbimit të ujësjellësit, transmeton Klankosova.tv.
“Borxhi prej 47 milionë eurosh është i papranueshëm dhe dëmton funksionimin e shërbimit të ujësjellësit”, thuhet në njoftimin e kompanisë.
Ujësjellësi “Prishtina” ka theksuar se pagesa e rregullt e faturave është përgjegjësi e secilit konsumator dhe se shmangia e akumulimit të borxheve është në interes të qytetarëve dhe të një shërbimi të qëndrueshëm të furnizimit me ujë.