Lajmet e fundit
Anglia e ka tronditur Kroacinë në Rijekë duke e mposhtur hiç më pak se 0-7 në Ligën e Kombeve.
Ylli i tyre i qendrës së sulmit, Harry Kane, e hapi serinë e golave në minutën e tetë, pas asistimit të Jude Bellinghamit.
Ky i fundit shënoi për 2-0 në minutën e 21-të, ndërsa Anthony Gordon realizoi për 3-0 në të 39-tën.
Saka shënoi golin e katërt në fund të pjesës së parë, duke e çuar Anglinë me epërsi të thellë në pushim.
Kane shënoi edhe një herë në minutën e 53-të për 5-0, dhe pastaj prapë Saka realizoi golin e gjashtë në minutën e 68-të.
Në fund, Morgan Rogers vulosi rezultatin në 7-0 në minutën e 87-të.