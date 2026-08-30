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Kroacia ka alarmuar NATO-n dhe aletatët e saj, duke theksuar se ato vende duhet të kenë vëmendje për armatimin e rrezikshëm që sipas saj, po e bënë Serbia.
Këshilltarja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kroacisë, Ermina Lekaj-Përlaskaj, në emisionin “Info Magazine” ka deklaruar se nuk shteti kroat nuk dëshiron tension e as nuk ka frikë, por sipas saj, Kroacia dëshiron të jetë e përgjegjshme për qytetarët e saj, transmeton Klankosova.tv.
“Kroacia deklaron se nuk ka kurrfarë pretendimi për ndonjë armatosje apo për ndonjë tension që mund të jetë në regjion, por më shumë e ka si pjesë të përgjegjësisë për sigurinë e qytetarëve që jetojnë në Kroaci”, u shpreh Lekaj-Përlaskaj në Klan Kosova.
Ajo shtoi se Kroacia e sheh detyrim që të punojë që vendin ta mbrojë nga “kërcënime potenciale”.