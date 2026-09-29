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Kombëtarja e Kroacisë ka arritur të barazojë rezultatin në sfidën e fortë ndaj Spanjës, falë një aksioni spektakolar të nisur nga një harkim perfekt.
Përballja mes dy përfaqësueseve po dhuron ritëm të lartë, teksa kroatët gjetën reagimin e duhur për të rivendosur baraspeshën, raporton Klankosova.tv.
Në qendër të vëmendjes ishte veterani 37-vjeçar, i cili me një superkrosim të matur me milimetër nga krahu dërgoi një top të artë brenda zonës së rreptësisë, duke shërbyer për mrekulli për golin e barazimit.