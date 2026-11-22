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Opozita po i cilëson si mashtrim vendimet e Qeverisë për shpalljen e gjendjes emergjente në furnizimin me energji elektrike, ndërsa Burim Ramadani nga Aleanca dhe Arben Mustafa nga PDK kanë kritikuar masat e ndërmarra nga ekzekutivi.
Sipas tyre, propozimet nuk do të kenë efekt të mjaftueshëm në përballimin e krizës energjetike.
Ndërkohë, eksperti Adhurim Haxhimusa ka paralajmëruar se Kosova po detyrohet të importojë energji me çmime shumë të larta, rreth 200 euro për megavat-orë, krahasuar me 29 deri në 30 euro sa kushton energjia e prodhuar nga KEK-u. Masat e paraqitura nga Qeveria janë paraparë të jenë funksionale për 60 ditët e ardhshme.
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