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Avokati i Hashim Thaçit, Pierre-Richard Prosper, ka dhënë një intervistë ekskluzive për emisionin "Rubikon" në Klan Kosova.
Ai ka folur lidhur me aktgjykimin dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë, ka kritikuar Gjykatën Speciale për rishrim të historisë së luftës së Kosovës, për shkeljen e të drejtave të njeriut gjatë procesit gjyqësor, si dhe për hapat tutje në apelimin e vendimit.
Më poshtë, intervista e tij e plotë që ka zhvilluar me Adriatik Kelmendin.
Adriatik Kelmendi: Zotëri Prosper, faleminderit që jeni me ne në Rubikon.
Pierre-Richard Prosper: Faleminderit, faleminderit për ftesën.
Adriatik Kelmendi: “Po të isha Kuvendi i Kosovës, do ta shfuqizoja Gjykatën Speciale nesër”. Ky ishte reagimi juaj i parë para gazetarëve pas shpalljes së aktgjykimit, ishit shumë i ashpër. Çfarë shkoi kaq keq me vendimin?
Pierre-Richard Prosper: Së pari, faleminderit që më ftuat. Dhe kjo është një bisedë e rëndësishme dhe një kohë e rëndësishme për Kosovën. Unë mund t'ju them se arsyeja pse reagova kështu është sepse kur dëgjova gjykimin dhe dëgjova atë që gjyqtarët kishin për të thënë, shumë sinqerisht, unë erdha në përfundimin se ky ishte një vendim i pandershëm, për të qenë i sinqertë. Është një situatë që është larg nga e vërteta, rishkruan historinë dhe përveç kësaj, e fshinë historinë. Është një situatë ku, së pari, duhet të them se besoj në sundimin e ligjit. Mendoj se të gjithë besojmë në sundimin e ligjit. Por sundimi i ligjit duhet të zbatohet objektivisht dhe paanshmërisht. Dhe kemi një situatë të përmbysjes, ku këpuca është në këmbën tjetër. Këta gjyqtarë, me mënyrën se si kanë nxjerrë vendimin, në mënyrën se si kanë gjykuar rastin, sipas mendimit tim, kanë shkelur sundimin e ligjit.
Adriatik Kelmendi: Cilat janë kundërshtimet tuaja kryesore ndaj verdiktit?
Pierre-Richard Prosper: Mendoj se duhet ta shikojmë gjithë procesin. Ne mund të flasim për atë që keni raportuar më parë, mënyrën se si gjyqtarët morën pjesë në këtë dëgjim, ata vepruan si prokurorë. Vendimi, kur e shikoni, dukej se ishte i përcaktuar, i shkruar paraprakisht, sepse ata i injoruan plotësisht të gjithë dëshmitarët e mbrojtjes. Ata injoruan kunderpyetjet efektive të mbrojtjes, injoruan prova kredibile dhe të besueshme nga NATO, inteligjenca e NATO-s, Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kombet e Bashkuara dhe të tjerët, ata i injoruan plotësisht si të mos kishin ekzistuar kurrë.
Adriatik Kelmendi: Dhe ju jeni duke folur, sigurisht, për dëshmitarët e mbrojtjes. Kishte personalitete si James Rubin, Paul Uilliams, pastaj Joe Covey, Christopher Hill, gjeneral Uesley Clark. A ishte kjo taktika më e mirë? Sepse tani ka diskutime, edhe në Kosovë, se ndoshta duhet të ketë pasur dëshmitarë nga terreni, njerëzit që e njohin ose që kanë qenë në UÇK.
Pierre-Richard Prosper: E di, është e qartë që pas çdo gjykimi, njerëzit do të kenë pikëpamjet e tyre, apo jo? Ne kemi një thënie në Amerikë që lidhet me futbollin amerikan, ata që flasin tash janë ‘quarterback’ të së hënës në mëngjes, kështu që ditën pas lojës ata duan të marrin të gjitha vendimet. Ja çfarë mund t'ju them. Ky rast kishte të bënte me atë se a ishte Hashim Thaçi dhe të tjerët përgjegjës për UÇK dhe ishin në gjendje t’u jepnin udhëzime njerëzve në terren. Dhe kjo është çështja kryesore. Ne kishim informacion kredibil, të besueshëm nga i gjithë aparati i inteligjencës i NATO-s, shteteve anëtare të NATO-s, dhe vendeve të tjera që e bënë të qartë se nuk kishte organizim dhe kontroll, s’kishte komandë dhe kontroll të UÇK-së. Ata e kanë bërë të qartë se Presidenti Hashim Thaçi dhe të tjerët nuk ishin në gjendje të u jepnin udhëzime njerëzve në terren. Dhe kur kjo ishte çështja që po hetohej, ne dolëm me këtë mbrojtje. Tani, ne jemi në një situatë ku këta gjyqtarë në thelb e rishikuan teorinë ndërsa vazhdonte rasti. Dhe një gjë që dua të them është se gjyqtarët duan të thonë se këta dëshmitarë nuk ishin të informuar dhe kishin pak informacion. Kjo është krejtësisht e pasaktë. Gjykatësit gjithashtu injoruan informacione të tjera të besueshme. Ne kemi një letër nga Departamenti i Shtetit në maj të vitit 1999 që iu dërgua Senatit ku thuhej se nuk ka komandë efektive dhe kontroll të UÇK-së, por tribunali e injoroi këtë.
Adriatik Kelmendi: Të kisha në Rubikon këtu në studio në maj të vitit 2022, tashmë kanë kaluar katër vjet. Dhe në atë kohë, ju dyshonit se gjykata është politike. A mendoni akoma se politika ishte e përfshirë në këtë gjykatë dhe në vendimet e saj?
Pierre-Richard Prosper: Po, përgjigjja është po, apo jo? Por motivin për këtë e dinë vetëm këta tre individë se pse ata arritën këtë vendim. Siç e kam përmendur, është e qartë nga procesi që kjo ishte, kjo ishte e vendosur, e shkruar paraprakisht, e përcaktuar paraprakisht. Tani, unë mendoj se është e rëndësishme që ju, shikuesit tuaj të kuptojnë perspektivën time dhe të më falni nëse e zgjas pak për të treguar historinë time. Por kam filluar karrierën time si prokuror. Unë isha një prokuror i grupeve kriminale në Kaliforni në vitet '90, duke u marrë me ‘Bloods’, ‘Crips’, Mafia meksikane, duke ndjekur ndërmarrjet kriminale. Pas kësaj, u bëra prokuror federal amerikan, duke ndjekur penalisht kartelat kolumbiane të drogës që trafikonin kokainë në Shtetet e Bashkuara. Pastaj kam ndjekur në gjyq rastin e parë të gjenocidit në historinë e botës. Dhe pas kësaj, kam ndihmuar në krijimin e të gjitha gjykatave, nga Sierra Leone, Kamboxhia, Timor Lindor. Unë, siç e dini, kam qenë i përfshirë me ICTY, kam negociuar me ICC. Unë kurrë nuk kam parë diçka të ngjashme me atë që kemi parë me këtë panel, me mënyrën se si ata vepruan në rastin dhe tyre, gjykimin e tyre.
Adriatik Kelmendi: Ju vazhdoni të thoni se ishte e shkruar paraprakisht dhe ishte vendosur paraprakisht. Pse, pse duan të dënojnë dhe burgosin të katër udhëheqësit e UÇK-së? Për çfarë synimi? Çka donin të arrinin?
Pierre-Richard Prosper: Epo, kjo është pyetja e rëndësishme. Tani, nëse është për ekuivalencë morale, nëse është për famë personale ose përparim profesional, unë nuk kam idenë. Por ne mund të shohim se gjatë gjithë procesit në çdo kthesë, kur ne u përpoqëm të nxjerrim të vërtetën, kjo në mënyrë efektive na u mohua, na viheshin pengesa nga kjo gjykatë.
Më lejoni t'ju jap një statistikë tjetër, e cila mendoj se është e rëndësishme; gjatë gjithë procesit, si në çdo rast, ka çështje që shkojnë në apelim. Çështjet për të cilat gjykata ka marrë vendim, le t’i korrigjojmë. Ne kemi paraqitur 44 apele. Gjeni sa fituam? Asnjë. Prokuroria ka paraqitur ndoshta tre ose katër. Gjeni sa fituan? Të gjitha. Pra, kur filloni të shikoni këtë dhe filloni të shikoni sjelljen e gjyqtarëve, se si ata në mënyrë efektive veprojnë si prokurorë, atëherë përfundimet që ne nxjerrim këtu fillojnë të bëhen më të dukshme.
Adriatik Kelmendi: Dhe keni përmendur se ndoshta disa nga vendimet ishin të bazuara gjithashtu në aspekte që lidhen me karrierën e gjyqtarëve. U raportua se një nga gjyqtarët po pret të emërohet në Gjykatën Penale Ndërkombëtare. A e keni fjalën për këtë?
Pierre-Richard Prosper: Epo, unë nuk flas për një gjykatës specifik në këtë rast, por mendoj se ju duhet të shikoni këtë nga këndvështrime të ndryshme. Por ajo që unë gjithashtu do të rekomandoja për komunitetin ndërkombëtar është nëse po i shikoni këta individë, nëse po i konsideroni ata për një gjykatësi të ardhshme, mendoj se ju duhet ta shikoni nga afër këtë rast. Dhe ta shihni me kujdes sjelljen e gjyqtarëve gjatë këtij procesi gjyqësor. Ne, siç e thashë më parë, kemi një situatë ku tre burra, kryesisht akademikë, jo vetëm që e rishkruajnë historinë, por e fshijnë atë.
Adriatik Kelmendi: Pra, z. Prosper, a mendon se ata kishin në fokus agjendat e tyre personale dhe jo arritjen e drejtësisë?
Pierre-Richard Prosper: Unë nuk mund të vij në atë përfundim. Ajo që po them është se duhet të shikojmë gjithçka. Dikush duhet ta shikojë këtë për të nxjerr përfundimet lidhur me motivin. Sepse duke parë këtë, mund të them se nuk ka pasur një vlerësim të paanshëm dhe objektiv të rastit.
Adriatik Kelmendi: Një gjë tjetër që keni thënë kur keni qenë në studion tim këtu, dhe unë do t'ju citoj, keni thënë se është e rëndësishme që populli i Kosovës të ushtrojë mbikëqyrje. Është e rëndësishme që Qeveria e Kosovës të ushtrojë mbikëqyrje, t'i kushtojë vëmendje. Njerëzit nuk janë duke i kushtuar vëmendje. Nëse do t'i kushtonin vëmendje, do të shihnin se procesi që po zhvillohet, sipas mendimit tonë, nuk është i drejtë. Të akuzuarit para dhomave nuk po marrin informacione kundër tyre. Kemi pasur një incident në shkurt, ku informacione shfajësuese, informacione që tregojnë se individët nuk janë fajtorë, ishin fshehur. Ekzistojnë shembuj të shumtë. Sa ndryshe do të ishte rezultati sikur t’i kushtonim më shumë vëmendje, ose nëse Qeveria e Kosovës do t’i kushtonte më shumë vëmendje?
Pierre-Richard Prosper: Mendoj se mësimi këtu është se shtetet duhet të ushtrojnë përgjegjësinë e tyre sovrane. Kur fillojmë të shohim këto gjykata, qoftë Kosova, qoftë ajo që po shqyrtohet për Ukrainë, qeveritë duhet të kuptojnë se ata kanë përgjegjësi ndaj komunitetit dhe popullit. Populli ka një përgjegjësi ndaj kombit të tij. Ne nuk duhet të heqim dorë nga përgjegjësia ndaj një paneli prej tre individëve dhe një zëvendës, të ulur në Hagë, të cilët nuk e kanë përvojën e terrenit, të botës reale të asaj që ndodhi në të vërtetë. Nëse është në Kosovë, nëse është në Ukrainë, apo diku tjetër në botë. Pra mendoj, fatkeqësisht, Kosova po merr një mësim të vështirë këtu. Pikëpamja ime ka qenë gjithmonë, siç kam qenë i përfshirë me të gjitha këto gjykata që nga fillimi i këtyre krijimeve, është se ju duhet të keni pronësi dhe kontroll të brendshëm. Tani, është në rregull të përfshini personel ndërkombëtar për të siguruar ekspertizë, por duhet të ketë një nivel pjesëmarrje të brendshme.
Adriatik Kelmendi: Dhe siç e përmenda në fillim, ju deklaruat se duhet të shqyrtohet shfuqizimi i gjykatës. Por nga ana tjetër, ne pamë sot se PDK, partia që Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli themeluan, njoftuan një iniciativë për të ndryshuar ligjin për Dhomat e Specializuara. Pra sa e rëndësishme është kjo, apo ndoshta është vonë tashmë?
Pierre-Richard Prosper: Epo, mendoj se Kosovës i ka rënë një letër e caktuar në dorë, si të thuash në një lojë letrash me të cilën duhet të ballafaqoheni. Ajo që më pëlqen në këtë iniciativë është se tregon se Kosova qëndron brenda parametrave të sundimit të ligjit. Dhe ata tani po zbatojnë rekomandimin për të ushtruar përgjegjësi sovrane dhe kontroll në përputhje me ligjin. Ata panë se çfarë ndodhi në Hagë. Ata panë, siç thashë, se ka pasur një shkelje të sundimit të ligjit, dhe tani po përpiqen të marrin kontrollin përsëri. Tani jemi në një situatë ku do të kalojmë përmes procesit të apelit. Nuk jam i sigurt me procesin bazuar në statistikat që ju kam dhënë më parë, ku kemi paraqitur 44 apele dhe nuk kemi fituar asnjë. Por ajo që unë e di është se e vërteta dhe faktet dhe historia janë në anën e këtyre katër individëve.
Adriatik Kelmendi: Dhe nuk mendoni se zhbërja është realiste tani?
Pierre-Richard Prosper: Epo, i takon Kosovës që të vendosë. Mendoj se je në një situatë ku vendi dëshiron të tregojë se vepron në përputhje me sundimin e ligjit. Por në të njëjtën kohë, është brenda fuqive sovrane të Kosovës për të bërë atë që dëshiron. Nëse Kosova vendos se dëshiron të marrë masa në përputhje me ligjin për t’i dhënë fund marrëdhënies, atëherë është në fuqinë e tyre. Nëse ata vendosin se preferojnë të kenë një situatë, siç është propozuar këtu, ku ka një rregullim, një modifikim të dispozitave të caktuara, kjo është në fuqinë e tyre. Por i takon Kosovës të vendosë se cila është rruga më e mirë për të ndjekur. Por ajo që është premtuese me atë që po ndodh sot është se sovrani është zgjuar dhe tani e kupton rolin që mund dhe duhet të luajë në këtë proces.
Adriatik Kelmendi: Kjo mund të jetë një manovër e rrezikshme. Pra sa i rëndësishëm është bashkëpunimi, partneriteti me komunitetin ndërkombëtar, me vendet që ishin aty kur populli i Kosovës kishte nevojë për ta, që ata luajtën një rol të madh në çlirimin e Kosovës, që luajtën një rol të madh në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Pra, a kemi nevojë për më shumë koordinim me partnerët tanë?
Pierre-Richard Prosper: Epo, duhet të ketë gjithmonë koordinim sepse si anëtar i komunitetit ndërkombëtar, është e rëndësishme që Kosova të koordinojë. Por kjo nuk është çështje koordinimi. Kjo është një çështje e udhëheqjes. A dëshiron Kosova të marrë udhëheqjen, të jetë udhëheqësi i të ardhmes së vet? Apo Kosova dëshiron ta delegojë këtë përgjegjësi komunitetit ndërkombëtar? Kjo është pyetja e thjeshtë. Dhe sipas mendimit tim, në përgjithësi dhe globalisht, mendoj se kombet duhet të marrin kontrollin e të ardhmes së tyre. Ata, natyrisht, duhet të bashkëpunojnë, të konsultohen dhe të punojnë me partnerët ndërkombëtarë, por kombet nuk duhet të lënë të tjerët të vendosin të ardhmen e tyre.
Adriatik Kelmendi: Gjithashtu, ka pasur shumë diskutime se si Qeveria e Kosovës po ndihmon njerëzit në Hagë. Kishte kritika për mjetet financiare që ishin dhënë, se ato nuk ishin të mjaftueshme për mbrojtje të mirë. Pra, a mendoni se ky duhet të jetë mësim tani, që të dimë se çfarë të bëjmë në procesin e ardhshëm?
Pierre-Richard Prosper: Epo, unë nuk do të hyj në mbështetjen financiare. Unë mendoj se qeveria ishte mbështetëse. Dhe për të qenë i sinqertë, nuk jam i sigurt se çfarë tjetër mund të ishte bërë për të ndryshuar këtë rezultat. Dhe siç thashë, kjo është arsyeja pse mendoj se gjithçka ishte e përcaktuar paraprakisht. Ne kemi ngritur mbrojtjen më të mirë në historinë e gjykatave. Dhe dua ta përsëris këtë; mbrojtja më e mirë në historinë e gjykatave. Kur keni një komandant të NATO-s me katër yje, i cili ka një aparat të tërë të inteligjencës pas tij, duke dhënë informacionin dhe njohuritë, keni diplomatë të lartë nga e gjithë bota dhe kjo injorohet. Çfarë tjetër mund të bëjë një qeveri si ajo e Kosovës në këtë situatë? Kështu që mësimi që duhet nxjerrë është, siç thashë më parë, mbikëqyrja dhe përgjegjësia për këto procese. Ne nuk mund të kemi institucione të pakontrolluara dhe gjyqtarë të pakontrolluar të rishkruajnë dhe fshijnë historinë.
Adriatik Kelmendi: Z. Prosper, e dimë se Thaçi u shpall i pafajshëm për gjashtë nga 10 pikat e aktakuzës, pra në gjashtë pikat për krime kundër njerëzimit. Sa e rëndësishme është kjo pjesë e gjykimit për procesin e ardhshëm?
Pierre-Richard Prosper: Epo, shpallja i pafajshëm për krimet kundër njerëzimit, natyrisht, është e rëndësishme. Por, ajo pjesë ishte e bazuar në një pikë faktike, një pikë ligjore lidhur me atë se a kishte një sulm të përhapur ose sistematik ndaj civilëve. Dhe gjykata zbuloi se nuk kishte. Sidoqoftë, ngjarjet themelore lidhen me akuzat për krime lufte, të cilat gjykata vendosi t’i pranojë 100%, dhe t’i dënojë të akuzuarit. E theksoj sërish; kjo ndodhi me gjithë vëllimin e jashtëzakonshëm të dokumenteve dhe dëshmive të pakundërshtueshme që paraqiti mbrojtja.
Adriatik Kelmendi: Po ashtu, çuditërisht, në aktgjykimin e 16 shtatorit u përmendën emra të tjerë komandantësh e luftëtarësh të UÇK-së. U përmendën shtatë figura të tjera: Lahi Brahimaj, Fatmir Limaj, Sylejman Selimi, Rrustem Mustafa, Latif Gashi, Shukri Buja dhe Sabit Geci. Këta shtatë persona nuk ishin pjesë e këtij procesi gjyqësor, nuk ishin të akuzuar dhe nuk patën mundësi të mbroheshin. Si duhet kuptuar përmendja e këtyre emrave?
Pierre-Richard Prosper: Kjo është një pyetje me shumë vend, e cila mbështet saktësisht konstatimin tim: përse u përmendën këta emra? Jo vetëm që ishte krejt e pajustifikueshme, por ishte plotësisht e panevojshme. Cili ishte qëllimi i etiketimit të njerëzve që as nuk ishin të pranishëm në sallën e gjyqit dhe as nuk patën mundësinë më elementare për të mbrojtur integritetin dhe emrin e tyre? Pra, cila ishte shtysa?
Adriatik Kelmendi: Sipas jush, cila ishte shtysa?
Pierre-Richard Prosper: Nuk e di. Por kjo më kthen te thelbi se vendimi ishte i paracaktuar. Është e qartë se këtu kishte një agjendë specifike, një agjendë që nuk ka të bëjë as me sundimin e ligjit dhe as me vendosjen e drejtësisë. Shikuesit tuaj duhet ta dinë se drejtësia u tradhtua në këtë proces.
Adriatik Kelmendi: Duke pasur parasysh këto fakte, a është reale të priten aktakuza të reja nga Dhomat e Specializuara?
Pierre-Richard Prosper: Ky është nënteksti i drejtpërdrejtë. Nëse kjo do të ndodhë apo jo, nuk mund ta them. Pikërisht këtu qëndron problemi me përmendjen e këtyre individëve, duke i listuar publikisht, gjykata praktikisht i ka shpallur fajtorë pa u dhënë kurrë mundësinë e një seance dëgjimore. Kryetari i trupit gjykues i shpalli ata përgjegjës për të gjitha shkeljet e pretenduara, i lakoi emrat e tyre duke i njollosur botërisht, e më pas shtoi: "Megjithatë, ata gëzojnë prezumimin e pafajësisë." Po nëse prezumohen të pafajshëm, përse ndërmerr hapin për t'i cilësuar fajtorë në një vendim gjyqësor?
Adriatik Kelmendi: U përmend edhe një emër tjetër kur u fol për viktimat. U veçua vetëm një emër i përveçëm: Beadin Allaqi. Ky emër nuk ishte përmendur kurrë më parë; u tha se vetë gjykata kishte kërkuar që të mbahej konfidencial. Përse u përfshi vetëm ky emër në aktgjykim?
Pierre-Richard Prosper: Kjo është një tjetër pikëpyetje e madhe që kemi. Gjatë gjithë rrjedhës së shqyrtimit gjyqësor, rrethanat rreth asaj ngjarjeje u mbajtën nën konfidencialitet të rreptë, larg syrit të opinionit publik. Mund t'ju siguroj se përgjatë procesit ne dispononim materiale shfajësuese tejet solide dhe realizuam një kundërpyetje mjaft efektive që mbështeste tezën e mbrojtjes. E megjithatë, nuk na u lejua ta diskutonim publikisht. Nuk pati asnjë urdhër apo vendim të ndërmjetëm nga trupi gjykues që do t'i bënte publike ato rrethana. E megjithatë, në ditën e shpalljes së aktgjykimit, gjykata papritur vendos t'i zbardhë këto të dhëna para publikut, pa asnjë shpjegim kontekstual paraprak për opinionin publik. Kjo mbetet tejet shqetësuese. Kjo na kthen sërish te motivi real dhe te fakti se ky vendim paraqet një deformim të pandershëm të parimeve të drejtësisë dhe shtetit ligjor.
Adriatik Kelmendi: Një nga dilemat kryesore është kjo: a është ky një verdikt vetëm kundër katër personave, apo po tentohet të kriminalizohet e gjithë Ushtria Çlirimtare e Kosovës?
Pierre-Richard Prosper: Mjafton të dëgjoni arsyetimin e tyre: ata konstatuan ekzistencën e një Ndërmarrjeje të Përbashkët Kriminale. Deklaruan se Hashim Thaçi dhe bashkëpunëtorët e tij ishin në krye të UÇK-së dhe të shkeljeve të kryera prej saj. Nuk thanë se kishte individë brenda UÇK-së që vepronin jashtë kësaj vije apo se përgjegjësia i takonte një fraksioni të caktuar. Ata njollosën tërë Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Në thelb, ata e njollosën të gjithë trashëgiminë e çlirimit dhe të pavarësisë së Kosovës. Ata njollosën vetë NATO-n, duke lënë të kuptohet se NATO paska qenë partnere me një organizatë kriminale. Tre burra, dhe kërkoj vëmendjen maksimale të shikuesve tuaj këtu, tre burra rishkruan dhe fshinë historinë.
Adriatik Kelmendi: Një tjetër shqetësim, në praktikat e tribunaleve të tjera kemi parë që aktgjykimi i plotë publikohet dhe bëhet i qasshëm brenda pak orësh. Sot u bënë pesë apo gjashtë ditë nga shpallja e verdiktit dhe ende nuk dihet se kur do të bëhet i qasshëm teksti i plotë prej më shumë se 2,000 faqesh. Përse ndodh kjo?
Pierre-Richard Prosper: Ky stil pune është shndërruar në modelin tipik të Dhomave të Specializuara, ku gjithçka zhvillohet në fshehtësi. Është pamundësuar shqyrtimi publik, transparenca dhe llogaridhënia para opinionit. Siç e dini mirë, pjesa dërrmuese e seancave, veçanërisht dëshmitë e akuzës, u zhvilluan me dyer të mbyllura. Drejtësia duhet të ndahet në sytë e publikut; duhet t'i ekspozohet dritës në mënyrë që njerëzit të shohin qartë se çfarë është e vërtetë dhe çfarë jo. Ne e përmbyllëm shqyrtimin kryesor në shkurt të këtij viti. Tani jemi në mes të shtatorit, plot tetë muaj më vonë. Nuk ka asnjë arsye bindëse përse teksti i plotë i vendimit të mos bëhet publik më 16 shtator, javën e kaluar. Nuk ka asnjë justifikim që ky dokument të mbahet ende sekret. Kjo mbetet thellësisht problematike dhe shqetësuese.
Adriatik Kelmendi: Zoti Prosper, a do të vazhdoni të jeni pjesë e ekipit mbrojtës të Hashim Thaçit gjatë procedurës së apelit?
Pierre-Richard Prosper: Jam plotësisht i përkushtuar. Kam qenë pjesë e kësaj çështjeje që nga dita e parë, kur e thirrën për herë të parë Hashim Thaçi për t'u marrë në pyetje. E kam parë çdo episod të këtij procesi. E pashë Prokurorin e Specializuar kur, në mënyrë tërësisht joetike, rrodhi në publik draft-aktakuzën në prill të vitit 2020 vetëm për të minuar negociatat politike që po zhvilloheshin në atë kohë. E kam parë fazën paraprake, ku të akuzuarit u mbajtën në paraburgim për tre vjet pa nisur ende gjykimi. Kam parë çdo parregullsi përgjatë vetë procesit gjyqësor. Kështu që do të jem aty. Qoftë nëse më lejohet formalisht të qëndroj, qoftë nëse kjo gjykatë vazhdon në çfarëdo forme, unë do të jem aty derisa Hashim Thaçi të ketë mundësinë e plotë ta pastrojë emrin e tij.
Adriatik Kelmendi: Dhe sa kohë parashikoni se do të zgjasë procesi në Gjykatën e Apelit?
Pierre-Richard Prosper: Shpresoj që të përmbyllet brenda një viti, jo brenda këtij viti kalendarik, por brenda një harku 12-mujor.
Adriatik Kelmendi: Pra, brenda dymbëdhjetë muajsh.
Pierre-Richard Prosper: Do të kërkojë kohën e vet. Derisa të dorëzohen shkresat lëndore me parashtresat përkatëse nga palët, me gjasë do të jemi në fillim të vitit të ardhshëm. Shpresojmë që Paneli i Apelit ta shqyrtojë lëndën me efikasitet dhe përpikëri profesionale. Mirëpo, drejtësia duhet të jetë vërtet efikase këtu. Ndërkohë, mbetet thelbësore që të vazhdojmë ta zbardhim publikisht këtë vendim, i cili, siç e thashë, është moralisht i korruptuar dhe thellësisht i pandershëm.
Adriatik Kelmendi: Zoti Prosper, ishte kënaqësi e veçantë t'ju kishim në emision. Ju falënderoj për këtë mundësi.
Pierre-Richard Prosper: Ju faleminderit juve për ftesën.