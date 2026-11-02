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Nga vrasja e Arlinda Zekajt në Vitomiricë të Pejës, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, akoma nuk ka treguar nëse po shqyrtojnë suspendimin e gjyqtarit të rastit, Migjen Kastrati, të cilit edhe personalisht e ndjera i kishte kërkuar ndihmë.
Mosndërmarrja e veprimeve nga KGjK u kritikua sot edhe nga kryeparlamentarja Albulena Haxhiu, pas mbledhjes së kryesisë.
Ajo u shpreh e shqetësuar pse ky institucion, e as komuna e Pejës, nuk kanë marrë masa ndaj zyrtarëve përgjegjës.
Megjithatë, Haxhiu ka shpresë te puna e Komisionit Hetimor Parlamentar, si mekanizëm që do të përpilojë në fund një dokument dhe ta drejtojë në Prokurorinë përgjegjëse.
Kryetarja e Kuvendit pret që në komisionin e Kuvendit të kryhet shpejt edhe një ligj tjetër. Ai për Gjykatën Speciale i cili u kthye në rishqyrtim me kërkesë të PDK-së.
Për detajet shtesë, kronika e gazetares Qëndresa Tërshani.