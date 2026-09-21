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Humbja 2-1 ndaj Atletico Madridit ka rikthyer kritikat ndaj Real Madridit. Analisti dhe ish-futbollisti i klubit, Alvaro Benito, tha se problemet e skuadrës janë më të thella dhe kanë vazhduar prej më shumë se dy vitesh.
Edhe gazetari dhe zëvendësdrejtori i “AS”, Tomas Roncero, kritikoi ashpër paraqitjen e skuadrës dhe kërkoi ndryshime në formacion, duke përmendur aktivizimin e Diomandes dhe lënien e Viniciusit në stol.
Kritikat kanë shtuar presionin mbi Jose Mourinhon pas humbjes në derbi. /Klankosova.tv