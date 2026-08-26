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Deputetët e PDK-së dhe ata të Aleancës edhe sot u mblodhën në seancën plenare të Kuvendit, për ta improvizuar një seancë kuvendi të mbajtur edhe kësaj here pa zërim të institucionit.
Siç raporton gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresa Bellagoshi, kjo ishte edhe kritika e parë që deputeti i PDK-së, Elmi Reçica, transmeton Klankosova.tv.
I njëjti, sipas gazetares, theksoi se “ajo se çfarë po bën Lëvizja Vetëvendosje është një vandalizëm”.
Gjatë fjalimit të Reçicës, pati një mori problematikash e krahasimesh kur kryeministri në detyrë, Albin Kurti ishte në opozitë, e tash në qeveri, sipas tij, po i paraqet të njëjtat vandalizma.
Bellgoshi tutje bëri të ditur se deputetja e Aleancës, Time Kadrijaj, hoqi flamurin kombëtar nga ulësja që ishte te deputeti Kurti, dhe e vendosi në foltore.
Sipas Kadrijajt, flamuri kombëtar nuk meriton të vendoset te ulësja e Kurtit.
“Pas familjeve që pati brenda, pati edhe konferenca jashtë, ku u paralajmërua edhe dorëzimi i kallëzimit penal nga PDK ndaj qeverisë në detyrë”, tha gazetarja e Klan Kosovës.