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Kristjan Asllani është gati të ndërrojë Milanin me Abu Dhabin, pasi i ka dhënë dritën jeshile një kapitulli të ri surprizues në karrierën e tij.
Sipas burimit të njohur Fabrizio Romano, mesfushori shqiptar ka rënë dakord të bashkohet me Al Jazira nga Interi. Një marrëveshje verbale është arritur midis Asllanit dhe klubit emiratian mbi kontratën e tij, me Romanon që i ka dhënë transferimit markën e tij, ja ku e konfirmojmë.
Interi pritet të marrë një tarifë huazimi prej 2 milionë eurosh për 24-vjeçarin, ndërsa marrëveshja do të përfshijë gjithashtu një mundësi blerjeje me vlerë më shumë se 5 milionë euro. Klauzola mund të bëhet e detyrueshme në varësi të numrit të paraqitjeve që Asllani bën për Al Jazira-n.
Zhvillimi i fundit përfaqëson një hap të madh përpara krahasuar me situatën një ditë më parë, kur klubet kishin gjetur tashmë gjuhën e përbashkët, por kushtet personale të lojtarit ishin ende duke u diskutuar. Asllani tani e ka pranuar destinacionin, duke hequr një nga pengesat më të rëndësishme të mbetura për këtë transferim. /Klankosova.tv
Asllani u rikthye te Interi këtë verë pas periudhave të huazimit te Torino dhe Besiktas. Gjatë periudhës së tij me klubin turk në gjysmën e dytë të sezonit të kaluar, lojtari ndërkombëtar i Shqipërisë bëri 17 paraqitje dhe shënoi dy gola. Vlen të përmendet se Transfermarkt aktualisht e vlerëson atë me 12 milionë euro, ndërsa kontrata e tij me Interin është deri në qershor të vitit 2028.