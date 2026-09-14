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Autoritetet greke po hetojnë përfshirjen e të dënuarit shqiptar, Alket Rizai, në një incident me të shtëna armësh në një lokal plazhi në Anavyssos, në juglindje të Athinës.
Rizai, i cili ndodhej në leje nga burgu i Domokosit dhe duhej të kthehej të hënën në mëngjes, dyshohet se ishte pjesë e një grupi që po qëndronte në një lokal plazhi.
Sipas dëshmive, pasi muzika u ndërpre për shkak të orarit të vonë, grupi vazhdoi të dëgjonte muzikë me zë të lartë në parkingun e lokalit, ku më pas nisi një përplasje me pronarin.
Gjatë konfliktit, dëshmitarët pretendojnë se Rizai nxori një armë dhe qëlloi në ajër.
Më pas, një punonjës afgan i lokalit dyshohet se nxori armën dhe qëlloi në drejtim të tij, shkruajnë mediat greke, transmeton Klankosova.tv.
Nga incidenti u plagosën dy punonjës, një 20-vjeçar grek në kyçin e këmbës nga copat e xhamit dhe një 41-vjeçar pakistanez, i cili u qëllua në pulpë.
Policia mbërriti në vendngjarje rreth orës 05:15, ku gjeti dy gëzhoja dhe gjurmë gjaku, ndërsa personat e përfshirë ishin larguar.
Të plagosurit u dërguan në Qendrën Shëndetësore të Kalyvias, ku dhanë dëshmi së bashku me pronarin e lokalit.
Pamjet e kamerave të sigurisë kanë konfirmuar praninë e Rizait në vendin e ngjarjes, sipas autoriteteve. Pas incidentit, ai dhe dy persona të tjerë dyshohet se u larguan me veturë.
Kush është Alket Rizai?
Alket Rizai është një emër i njohur për autoritetet greke, ndërsa për herë të parë ra në radarët e policisë në fillim të viteve ’90 për raste të lidhura me drogën.
Në vitin 2003, ai u dënua për vrasjen e Thanasis Koropiotisit, të cilin dyshonte se kishte krijuar lidhje me të dashurën e tij.
Rizai u bë veçanërisht i njohur në Greqi pasi në vitin 2006 u arratis nga burgu i Korydallos me helikopter, së bashku me të dënuarin Vassilis Paleokostas.
Gjatë kohës sa ishte në arrati, ai u akuzua edhe për vrasjen e Konstantinos Koutelierisit dhe Ioannis Katsios në Peristeri. Policisë iu deshën disa ditë për ta arrestuar.
Në vitin 2009, Rizai u arratis sërish nga burgu i Korydallos me helikopter. Ai u kap disa muaj më vonë në Grammatikos, së bashku me partneren e tij.
Në vitin 2013, ai tentoi një tjetër arratisje, duke marrë peng pesë gardianë në burgun e Malandrinos. Pas rreth 24 orësh negociata, ai u dorëzua te policia.
Rizai aktualisht është duke vuajtur dy dënime të përjetshme për vrasjet e Koutelierisit dhe Katsios, si dhe një dënim të kombinuar prej 25 vjetësh burgim për arratisjen me helikopter nga burgu i Korydallos.