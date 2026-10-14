Lajmet e fundit
Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit ka formuar grupin punues për Projektligjin për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme.
Siç raporton KP, në mbledhjen e mbajtur sot, pas diskutimeve dhe propozimeve për përbërjen e grupit punues, janë përzgjedhur gjashtë anëtarët që do të angazhohen në këtë proces.
Pjesë e grupit punues do të jenë Vigan Qorrolli, Besnik Tahiri, Blerta Deliu, Doarsa Kica-Xhelili, Adnan Rrustemi dhe Albert Kinolli.