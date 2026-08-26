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Kremlini thotë se drejtori i CIA-s së Shteteve të Bashkuara, John Ratcliffe, u takua me zyrtarë të inteligjencës ruse në Moskë, megjithëse nuk foli me Presidentin Vladimir Putin, transmeton Klankosova.tv
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, e konfirmoi vizitën për gazetarët të mërkurën, një ditë pasi Ratcliffe mbërriti në kryeqytetin rus.
Ai tha se nuk pati “asnjë takim të asnjë lloji me presidentin rus”, por Putin u informua për takimin.
Peskov i quajti bisedimet një “zhvillim pozitiv”, por paralajmëroi se ishte “shumë herët për të thënë se deri në çfarë mase kjo do të ndikojë në procesin e përgjithshëm të nxjerrjes së marrëdhënieve tona dypalëshe nga kriza më e thellë në të cilën ndodhen aktualisht”.
Kjo shënon vizitën e parë të njohur në Rusi nga një drejtor i CIA-s që nga viti 2021, kur drejtori i atëhershëm William Burns udhëtoi për në Moskë. /Klankosova.tv