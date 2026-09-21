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Një atmosferë e zjarrtë dhe emocionuese ka mbizotëruar në sheshin e kryeqytetit, ku qindra qytetarë u mblodhën për të shprehur përkrahjen e tyre për luftën e pastër të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe ish-krerët e saj.
Ndër momentet më kulmore të tubimit ishte kur veteranja e luftës, Aida Dërguti, doli para masës për të udhëhequr njëzëri betimin historik të ushtarit të UÇK-së.
Në pamjet e siguruara nga Klan Kosova, shihet Dërguti duke recituar betimin e cila u përserit nga masa pas saj.