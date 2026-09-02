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Gazetarja Ardiana Thaçi Mehmeti ka deklaruar se synimi i Lëvizjes Vetëvendosje dhe liderit të saj, Albin Kurti është që zgjedhjet e reja të mbahen më 27 dhjetor të këtij viti.
Prandaj, ajo i ka quajtur si lojë politike zhvillimet e fundit në vend, që lidhen edhe me çështjen e presidentit.
Në Rubikon të Klan Kosovës, Thaçi Mehmeti ka thënë se asnjë prej partive politike nuk është treguar e sinqertë me qytetarët, për çështjen e zgjedhjeve të reja, duke thënë se kjo ka qenë synimi i Kurtit.
“Unë mendoj se arsyeja e Kurtit pse e ka bërë gjithë këtë lojë është me arrit gjithqysh datën 27 dhjetor. Unë mendoj që çdo institucion që do të bëhet, thjeshtë do të jetë veç krijimi i një mundësie që cilat prej partive politike me e çu vendimin në Gjykatë Kushtetuese për shkak se këto institucione nuk dihet nëse kanë legjitimitet, sepse po zgjidhen jashtë çdo afati ligjor”, ka thënë ajo.
Gazetarja Thaçi Mehmeti ka thënë se PDK-ja është në pritje të 16 shtatorit, kur pritet të shpallet aktgjykimi për ish-krerët e UÇK-së.
Derisa, ajo ka thënë se në këtë situatë politike, Aleanca është treguar më e sinqertë sa i përket qasjes së saj karshi zhvillimeve. /Klankosova.tv