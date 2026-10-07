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Deputeti i PDK-së Përparim Gruda, është paraqitur në një konferencë për media të kësaj partie ku ka folur rreth votimit të ndryshimeve në Ligjin e Speciales.
Gruda i përmblodhi krejt ngjarjet dinamike që ndodhën ditën e djeshme.
Sipas tij, ka qenë vet Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ajo që i ka dhënë "dritën jeshile", ndryshimit të këtij ligji.
Nga afër këtë zhvillim e ka përcjellë gazetarja e Klan Kosovës Qëndresa Tërshani, e cila jep se çka u tha në këtë konferencë.