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Ish-kreut të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Jakup Krasniqit, nuk po i lejohet t'i takojë vëllezërit as gjatë ditës së dytë të vizitës së tij në Kosovë.
Gazetarja e Klan Kosova, Endrita Bajrami, bën të ditur se Krasniqi përveç familjes së ngushtë nuk është lejuar t’i takojë familjarët e tjerë.
Ajo tha se ka pasur tentativa nga vëllau i tij për ta takuar, por se kjo nuk është lejuar, me arsyetimin se po prishet rendi dhe vizita.
Krasniqi, vizitën e tij e ka filluar ditën e djeshme, pasi u lejua nga Haga të vijë në Kosovë për shkak të gjendjes shëndetësore të bashkëshortes së tij.