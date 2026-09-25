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Profesori Dritëro Arifi dhe gazetari Vullnet Krasniqi kanë diskutuar për zhvillimet rreth Gjykatës Speciale, mundësinë e ndryshimit të kornizës ligjore dhe rolin e institucioneve të Kosovës në këtë proces.
Duke folur në emisionin “Ora Shtatë”, Arifi tha se është e vështirë të parashikohet në aspektin juridik se si mund të zhvillohen më tej gjërat, por sipas tij, çështja tashmë është edhe një vullnet politik, transmeton Klankosova.tv.
Arifi tha se me krijimin e një ligji të ri, apo ndryshimin e tij siç ka propozuar PDK, mund të hapet një mundësi për komunikim më të drejtpërdrejtë ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
“Juridikisht, vështirë ta parashohim, sepse ajo është bërë krejt një trupë tjetër, por ky është vullnet politik në fund të ditës”, tha Arifi në Klan Kosova.
Ai shtoi se, sipas tij, Kosova duhet të diskutojë këtë çështje jo vetëm me Komisionin Evropian, por edhe me shtetet kryesore të Bashkimit Evropian.
“Prandaj ky ligj ka me nxit bashkëpunimin Kosovë-BE, sepse edhe BE-ja e ka kuptuar që diçka nuk ka shkuar mirë. Nuk janë Bashkimi Evropian aq të pavetëdijshëm. Duhet diskutuar, dhe jo vetëm me Komisionin Evropian, duhet diskutuar me shtetet më të rëndësishme të BE-së”, u shpreh ai.
Profesori foli edhe për mënyrën e trajtimit të dëshmive në proceset gjyqësore, duke përmendur dëshminë e ish-komandantit të NATO-s, Wesley Clark.
“Nëse dëshmia e Wesley Clark nuk vlen më shumë se e atij që ka thënë që më është vjedhur një lopë, kjo e devalvon krejt procesin, pra e vendos ShBA-në në një vijë së bashku me Ndërmarrjen e Përbashkët Kriminale”, deklaroi Arifi.
Ndërkohë, gazetari Krasniqi tha se Kosova ka humbur një mundësi me mosanëtarësimin në Këshillin e Evropës, duke argumentuar se anëtarësimi, sipas tij, do të mund të ndikonte edhe në qasjen ndaj çështjeve që lidhen me ish-krerët e UÇK-së.
“Me pasë qenë ne në Këshill të Evropës, sot ky diskutimi për me ndërtu ligjin e ri, ose me ndryshu ligjin nuk ish bë hiç, sepse e kishim hartuar një ekip shumë të madh të njerëzve, që janë jurista, diplomatë, kishim krijuar një strategji që me hedh poshtë këtë proces të padrejtë”, tha Krasniqi në emisionin “Ora Shtatë”.
Ai kritikoi gjithashtu mënyrën se si, sipas tij, Kuvendi i Kosovës po e trajton këtë çështje, duke thënë se institucionet po kalkulojnë politikisht.
Krasniqi u shpreh edhe kundër mundësisë së një procesi të ri zgjedhor në këtë periudhë, duke e cilësuar atë si një zhvillim që do ta rëndonte situatën politike.
“Frika më e madhe e imja është një proces i ri zgjedhor, e kam thënë dhe do ta them deri në fund, që zgjedhjet në këtë moment janë e keqja më e madhe që mundet me na ndodhë, nuk ka asgjë më keq sepse situata është shumë e tensionuar. Tani është momenti që kjo klasë politike të tregojë që ka pjekuri”, tha gazetari.