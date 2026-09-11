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Gazetari Vullnet Krasniqi ka komentuar situatën e krijuar rreth zgjedhjes së nënkryetarëve të Kuvendit, pasi PDK votoi pro kandidaturës së VV-së, Ardian Gola, ndërsa kjo e fundit nuk e mbështeti kandidaten e PDK-së për nënkryetare, Vlora Çitaku.
Krasniqi tha në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova , se, sipas tij, VV-ja nuk ka problem me emrin e kandidatit të PDK-së, por po përdor të njëjtën qasje si PDK.
“Ata nuk kanë problem me asnjë emër. Veç po dojnë me shfrytëzu të njëjtën kartë, nëse ju e keni ba, edhe na e bajmë. Por kjo mundet me iu hakmarr VV-së. Nëse VV i merr metodat e njëjta, të një partie që s’po don me bashkëpunu me to dhe po e quan bllokuese. Rreziku më i madh në këto momente është kur ti e bën një sen veç pse mundesh”, tha Krasniqi.