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Gazetari Vullnet Krasniqi ka komentuar vdekjen e kriminelit të dënuar për gjenocid, Ratko Mlladiq, dhe mënyrën se si ai u përcoll me nderime në Serbi.
Krasniqi tha se vdekja e Mlladiqit i ka ardhur në një moment të përshtatshëm politik presidentit serb, Alleksandar Vuçiq.
“Bingo i ka ra Vuçiqit vdekja e Mlladiqit, për shkak se korrespondon me hapjen e fushatës atje. Edhe ne e dimë sentimentin serb. Nuk është kurrgjë për t’u befasu se çka ka ndodhë në Serbi, se Serbia i nderon disa kriminelë lufte”, tha Krasniqi në emisionin “Ora 7” në Klan Kosova.
Ai e cilësoi këtë situatë edhe si një goditje ndaj Bashkimit Evropian, duke kritikuar mungesën e, sipas tij, reagimeve dhe masave konkrete ndaj Serbisë.
“Kjo është shuplaka më e madhe që ia ka dhënë Bashkimit Evropian Serbia me nderimin e Mlladiqit. Edhe kjo e shpërfaq më së miri se në çfarë gjendje katastrofale është Bashkimi Evropian, që është e paaftë me i dhënë një sanksion ose një kritikë, ose çkado qoftë, Serbisë për me e elaboru këtë”, deklaroi Krasniqi.