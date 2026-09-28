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Djali i Jakup Krasniqit, njëherësh deputeti i PDK-së, Altin Krasniqi, ka kërkuar që të votohet ndryshimi i ligjit për Dhomat e Specializuara.
Ai ka thënë se pa këtë veprim, nuk është bërë asgjë konkrete sa i përket kundërshtimit të aktgjykimit dënues në Hagë.
“Deklarata e votuar sot në Kuvend është një nismë e mirë, por pa u votuar ligji për Gjykatën Speciale, nuk është bërë asgjë konkrete. UÇK-ja mbrohet me veprime konkrete dhe me vendime që e mbrojnë luftën e saj të drejtë dhe vlerat e saj. Qytetarët e Kosovës e dinë dhe e kanë ditur gjithmonë se UÇK-ja ka bërë një luftë të drejtë për lirinë e Kosovës.”. /Klankosova.tv