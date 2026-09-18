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Gazetari Vullnet Krasniqi, ka folur rreth protestave të qytetarëve që po kundërshtojnë vendimin dënues ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në emisionin “Kosova Today”, Krasniqi tha se ia ka frikën që këto protesta do të kthehen në politike, dhe rrjedhimisht, sipas tij, të humbasin fuqinë që e kanë aktualisht, transmeton Klankosova.tv.
“Këto fjalitë që po lidhen me protestën e sotme, e kam frikën që këto protesta, nëse bëhen politike dhe nëse drejtohen kundër zotëri Kurti kanë me e humb fuqinë që e kanë”, tha Krasniqi.
Ndër të tjera, Krasniqi foli edhe për mundësinë të zhbërjes së Gjykatës Speciale.
“Nëse e zhbën sot Gjykatën prishesh me amerikanët, prishesh me Bashkimin Evropian”, tha ai.