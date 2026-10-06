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Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur sot takim me fillim nga ora 09:00.
Kështu ka bërë të ditur deputeti i PDK-së, Altin Krasniqi në një intervistë me gazetaren e Klan Kosova, Qëndresa Bellagoshi.
“Unë i bëj thirrje edhe një herë të gjithë deputetëve dhe partive politike që të bëhen bashkë dhe ta votojnë ligjin në lexim të dytë, dhe besoj se është shumë e rëndësishme që të kalohet ligji”, tha ai, transmeton Klankosova.tv.
Sa i përket zgjedhjes së presidentit, Krasniqi tha se nëse votohet ligji mund të ketë vullnet edhe për zgjedhjen e shefit të shtetit.
“Nëse votohet ligji, ka vullnet që të zgjidhet presidenti, por jo të jetë një president partiak, por një president konsensual”, tha deputeti.