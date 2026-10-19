Lajmet e fundit
Gazetari Vullnet Krasniqi ka folur për çmimet e larta të produkteve në Kosovë, duke thënë se disa produkte janë më të shtrenjta në vend sesa në Gjermani.
Në emisionin “Ora 7”, Krasniqi deklaroi se këtë dallim e ka dëgjuar shpesh nga qytetarët që jetojnë në diasporë, ndërsa ka vlerësuar se çmimet e larta mund të jenë rezultat i abuzimeve nga tregtarët.
“…Prej naftës deri te produktet e tjera, kemi të bëjmë me abuzime prej tregtarëve dhe këtë abuzim duhet ta ndalë shteti”, ka deklaruar Krasniqi në Klan Kosova.
Ndiqni diskutimin e plotë: