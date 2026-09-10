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Gazetari Vullnet Krasniqi ka folur për qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Serbisë, duke e krahasuar atë me sanksionet që, sipas tij, janë vendosur ndaj Kosovës.
Krasniqi tha në emisionin “Ora 7” në Klan Kosova se Serbia e ka përcjellë me nderime Ratko Mlladiqin, një person të dënuar për gjenocid, ndërsa Bashkimi Evropian nuk ka ndërmarrë masa konkrete ndaj Beogradit.
“Ne kemi hëngër sanksione. Bashkimi Evropian na ka mbajtur me vite në sanksione për shkak se ne i kemi zbatuar disa ligje të Republikës së Kosovës në Kosovë. Në ndërkohë, ne e kemi një lider si Mlladiqi që u dënua për gjenocid prej Gjykatës Ndërkombëtare, kthehet në Serbi, varroset me nderime ushtarake dhe ti e ke një Bashkim Evropian që asnjë fond nuk guxon me ia ndalë Serbisë. E le më me shti ndonjë farë sanksioni”, deklaroi Krasniqi.
Siç tha ai, kjo krijon një mesazh të pabarabartë për vendet e rajonit dhe për mënyrën se si BE-ja po e trajton Kosovën dhe Serbinë.